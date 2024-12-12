Необходимо подготовить базу клиентов из Гугл таблиц, разделив информацию по ячейкам: телефон, имя, адрес, товар. После этого данные должны быть загружены в Битрикс24, чтобы они корректно подставлялись в поля сделки. В базе около 750 контактов, требующих обработки.