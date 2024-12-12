Требуется спарсить контактную информацию из резюме линейных позиций с бесплатных работных сайтов. Необходимо собрать ФИО, номер телефона и почту. Данные должны быть организованы в таблицу Excel с разбивкой по городам для дальнейшей интеграции в программу рассылки. Срок выполнения 2-3 дня, цена договорная.
Спарсить базу данных
сбор базы данных резюме джоб лаба и работа ру.
Список линейных позиций: курьеры, сборщики, кассиры, РТЗ, грузчики, комплектовщики. упаковщики, стикеровщики
курьерор искать только в Москва и М\О, СПБ и Ленинградская область, Воронеж, Рязань, Тула, Ярославль. Остальные позиции только Москва
( с разбивкой по городам),всю информацию внести в таблицу ексель, для возможности интеграции в программу рассылки вк.
сроки 2-3 дня
Готовы к долгосрочному сотрудничеству!.
напишите цену за которую готовы оказать услугу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо перенести серверный сегмент информационной системы с ресурсов Заказчика на ресурсы Исполнителя в срок не позднее 2 дней с момента заключения Договора. Также требуется начать работы по аттестации информационной системы не позднее 5 дней после подписания. Подробности в ТЗ.Базы данныхнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Необходимо подготовить базу клиентов из Гугл таблиц, разделив информацию по ячейкам: телефон, имя, адрес, товар. После этого данные должны быть загружены в Битрикс24, чтобы они корректно подставлялись в поля сделки. В базе около 750 контактов, требующих обработки.Базы данных4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $30
Требуется объединить данные из нескольких Excel таблиц в одну. Необходимо добавить несколько формул для обработки данных. Ищем специалистов по работе с Excel, способных выполнить задачу быстро и качественно.Базы данных8 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $35
Требуется спроектировать базу данных PostgreSQL согласно четкому техническому заданию. Работа должна быть выполнена срочно в течение 2-3 часов. Доступ к базе будет предоставлен для выполнения задачи непосредственно на сервере, чтобы можно было отслеживать ход работ. Оплата составит 35$.Базы данных2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $150
Шукається фахівець для створення 20 таблиць у Google Sheets відповідно до заданих параметрів. Завдання включає налаштування формул, тестування, навчання персоналу користуватись таблицями, а також моніторинг їх роботи та складання звіту на основі отриманих даних. Проєктна робота.Базы данных3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуется выполнить лабораторные работы по базам данных в сфере data engineering. Ожидается проработка теоретических основ и практических заданий, связанных с проектированием и управлением базами данных.Базы данныхнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $5
Разработать приложение для базы данных, предназначенное для агентства недвижимости. Необходимо учесть все аспекты управления данными, включая добавление, редактирование и удаление записей. Ожидается создание удобного интерфейса для работы с данными клиентов и объектов недвижимости.Базы данных4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Требуется специалист по MS Project для создания графика с контрольными параметрами на основе данных из Excel. Необходимо установить ограничения на сроки определенных задач. Вся информация предоставляется в таблице. Ищем профессионала с опытом работы в данной области.Базы данных1 исполнительЗакрыт5 месяцев назад
- $20
Необходимо разработать базу данных, которая будет взаимодействовать с игрой, отправляя и запрашивая данные. Задача включает создание базы с возможностью администрирования, а также написание кода для отправки и запроса данных из игры.Базы данных3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад