Спарсить отзывы

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Закрыт3 заявки255 просмотров

Необходимо спарсить отзывы к товарам с сайтов OZON и Wildberries Всего для начала надо 5-6 товаров. Если получится сделать универсальный инструмент, который бы делал парсинг по ссылке на товар, то можем обговорить оплату отдельно.

На выходе нужна таблица:

Для Озона: Дата, сколько звездочек, Достоинства, Недостатки, Комментарий, лайки/дизлайки

Для Вайлдберриз: Дата, Сколько звездочек, Комментарий, лайки/дизлайки

3 года назад
guest_16603974608656
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

morus-capensis
Екатерина 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$60
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Владислав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
morus-capensis
Екатерина 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
3 года назад

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