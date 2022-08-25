Создать API или робота для сайта carfaxonline.com, который будет автоматически выполнять действия в аккаунте. Необходимо реализовать функцию формирования PDF-файлов из полученных данных с автоматическим удалением определенных ссылок. Подход к реализации не принципиален.
Спарсить отзывы
Необходимо спарсить отзывы к товарам с сайтов OZON и Wildberries Всего для начала надо 5-6 товаров. Если получится сделать универсальный инструмент, который бы делал парсинг по ссылке на товар, то можем обговорить оплату отдельно.
На выходе нужна таблица:
Для Озона: Дата, сколько звездочек, Достоинства, Недостатки, Комментарий, лайки/дизлайки
Для Вайлдберриз: Дата, Сколько звездочек, Комментарий, лайки/дизлайки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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