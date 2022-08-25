Необходимо спарсить отзывы к товарам с сайтов OZON и Wildberries Всего для начала надо 5-6 товаров. Если получится сделать универсальный инструмент, который бы делал парсинг по ссылке на товар, то можем обговорить оплату отдельно.

На выходе нужна таблица:

Для Озона: Дата, сколько звездочек, Достоинства, Недостатки, Комментарий, лайки/дизлайки

Для Вайлдберриз: Дата, Сколько звездочек, Комментарий, лайки/дизлайки