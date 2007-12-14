Проект повторный, исполнитель уже выбран - проект приватный.

Необходимо создать небольшой информационный справочник на Delphi с возможностью поиска/добавления/удаления/редактирования/фильтрации информации.

Предпочитаемая БД - mysql, но рассматривается так же вариант использования обычных db2 файлов...

Проект довольно простой и у меня просто нет времени его делать.

Суть такая:

Есть таблица стран - содержащая по сути идентификационный номер, наименование и краткое описание (memo/blob) страны.

Есть таблица городов - полностью аналогична таблице стран - только добавляется поле cid - указывающее на id страны

Есть таблица организаций, которая привязанна к городам (cid) и имеет свой набор данных - телефоны/описание/адресс/url/mail/...

вывод в одном окне - сверху:

выпадающий список стран (возможность указания -ВСЕ-) (если выбранна конкретная страна, то под списком краткое описание выводится)

выпадающий список городов (возможность указания -ВСЕ-) - привязан к выбранной стране (если выбран конкретный город, то под списком краткое описание выводится)

далее dbgrid с списком организаций - при выборе - внизу появляется описание и все контактные данные организации

вверху присутствуют кнопки для добавления/удаления/редактирования данных (выбранной записи в dbgrid) для стран и городов тоже нужно где-либо разместить кнопки добавления/удаления/редактирования.

все операции добавления/удаления/редактирования происходят не в dbgrid (возможность изменения из dbgrid подключать каким-либо пунктом меню) а в отдельных формах.