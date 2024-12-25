Необходимо, чтобы бот после проверки оплаты отправлял предложение обмена выбранных пользователем скинов (виртуальных вещей) по ссылке прикрепленной пользователем на его Steam аккаунт. Бот должен отправлять выбранные пользователем скин1, скин2,скин3 и указанном количестве после проверки наличия оплаты на криптокошелек. И наоборот, если пользователь решил продать скин1, скин2, скин3, нам, то бот должен сначала отправить предложение обмена пользователю с выбранными скинами, а уже после отправить ему его деньги на указанный пользователем криптокошелек.