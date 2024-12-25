Требуется доработка кода для проекта на QT 6.8.1 на C++. Необходимо исправить и оптимизировать существующий код, чтобы обеспечить работоспособность одной из функций. Опыт работы с QT и C++ обязателен.
Steam Trade Bot
Необходимо, чтобы бот после проверки оплаты отправлял предложение обмена выбранных пользователем скинов (виртуальных вещей) по ссылке прикрепленной пользователем на его Steam аккаунт. Бот должен отправлять выбранные пользователем скин1, скин2,скин3 и указанном количестве после проверки наличия оплаты на криптокошелек. И наоборот, если пользователь решил продать скин1, скин2, скин3, нам, то бот должен сначала отправить предложение обмена пользователю с выбранными скинами, а уже после отправить ему его деньги на указанный пользователем криптокошелек.
Заявки фрилансеров
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