Steam Trade Bot

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Необходимо, чтобы бот после проверки оплаты отправлял предложение обмена выбранных пользователем скинов (виртуальных вещей) по ссылке прикрепленной пользователем на его Steam аккаунт. Бот должен отправлять выбранные пользователем скин1, скин2,скин3 и указанном количестве после проверки наличия оплаты на криптокошелек. И наоборот, если пользователь решил продать скин1, скин2, скин3, нам, то бот должен сначала отправить предложение обмена пользователю с выбранными скинами, а уже после отправить ему его деньги на указанный пользователем криптокошелек.

Интеграция платежных системСоздание ботов
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guest_1735129358221
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