Страйкбольный инвентарь (муляж бомбы)

Здравствуйте. Хотел бы заказать у вас консультацию и помощ с скетчем ардуино.

Купил все по мануалу https://alexgyver.ru/gyverbomb/ , но прошивка ставиться, но дисплей и клавиатура не работают, помогите пожалуйста решить проблему, с меня $ ;)