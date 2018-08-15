Телефонная книга с интеграцией в AD и сервером телефонии

Телефонная книга предназначено дня отображения контактов организации и быстрого поиска, Приложение телефонной книги должно устанавливаться на ПК сотрудника организации, подключаться к корпоративному серверу Active Directory

(LDAP), а также взаимодействовать с сервером телефонии на базе Asterisk, взаимодействие с которым должно происходить через интеграционный сервис (WebSocket с разработанным протоколом взаимодействия с телефонной книгой).

Информация по протоколу будет направлена дополнительно.

Более подробно о задаче:

Разработать приложение телефонной книги для использования на рабочихместах абонентами системы телефонии. Приложение должно выполнять следующие

задачи:

1) Отображение информации осотруднике из Active Directory (чтение из LDAP):

- ФИО

- Внутренний номер абонента

- Мобильный номер абонента

- Должность

- Подразделение

2) Выводить статус доступностикаждого сотрудника в корпоративной системе телефонии (чтение статусов из

WebSocket):

- idle

- busy

- unknown

3) Предоставлять возможностьсовершать вызова абонента из телефонной книги. (отправка команды в WebSocket)

4) Вести реесетр личнойтелефонной книги (создавать / редактировать собственную телефонную книгу на

локальном ПК).

Пример GUI во вложении. Незначительные отклонения допускаются.

Требования:

Клиент должен работать из-под среды Windows и Linux.

В первую очередь интересно предложение на базе компилируемого кода.