Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.
Телефонная книга с интеграцией в AD и сервером телефонии
Телефонная книга предназначено дня отображения контактов организации и быстрого поиска, Приложение телефонной книги должно устанавливаться на ПК сотрудника организации, подключаться к корпоративному серверу Active Directory
(LDAP), а также взаимодействовать с сервером телефонии на базе Asterisk, взаимодействие с которым должно происходить через интеграционный сервис (WebSocket с разработанным протоколом взаимодействия с телефонной книгой).
Информация по протоколу будет направлена дополнительно.
Более подробно о задаче:
Разработать приложение телефонной книги для использования на рабочихместах абонентами системы телефонии. Приложение должно выполнять следующие
задачи:
1) Отображение информации осотруднике из Active Directory (чтение из LDAP):
- ФИО
- Внутренний номер абонента
- Мобильный номер абонента
- Должность
- Подразделение
2) Выводить статус доступностикаждого сотрудника в корпоративной системе телефонии (чтение статусов из
WebSocket):
- idle
- busy
- unknown
3) Предоставлять возможностьсовершать вызова абонента из телефонной книги. (отправка команды в WebSocket)
4) Вести реесетр личнойтелефонной книги (создавать / редактировать собственную телефонную книгу на
локальном ПК).
Пример GUI во вложении. Незначительные отклонения допускаются.
Требования:
Клиент должен работать из-под среды Windows и Linux.
В первую очередь интересно предложение на базе компилируемого кода.
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