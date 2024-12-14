Telegram bot публикации контента через api Instagram

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок356 просмотров

ВАЖНО: нужен разработчик с опытом работы с API Instagram, или хотя бы тот кто быстро сможет разобраться.

код Telegram бота на python с aiogram. Есть уже исходники в которых код уже умеет публиковать Reels через оф api instagram со входом через фб (т.е. подключение к апи и публикация). Необходимо добавить возможность публикации историй и постов плюс настройки для каждого типа контента (к примеру "отключить комментарии" и тд....по сути параметры в запросе к api меняются в зависимости от настроек пользователя). Так что для проекта нужно будет собрать целиком бота, чтобы его можно было встроить в основной проект, код которого я кинуть не смогу(встроим сами. Нужна просто нормальная архитектура по папкам аля core, keyboard, handlers и тд). В боте нужно использовать инлайн клавиатуру. ТЗ более подробное скину в начале заказа (там опишу какие настройки будут отправляться в апи

PythonИнтеграция APIСоздание ботов
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