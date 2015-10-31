Термостат цель код С+ (Atmel AVR

Прикладное ПОЗакрытнет заявок97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать код на С+  для :

двухканальный термостат с индикацией и заданием температуры, на оба канала, В ФРХИВЕ ПОЛНОЕ ТЕХ ЗАДАНИЕ, индикация  семи сегментник через MAX7219,  сдвиг рег котор стоят не не будет.  

8 лет назад
prof-modul
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать экспортер для Blender

    Здравствуйте. Для программы 3d моделирования Blender необходимо написать экспортер в json. Экспортироваться должны: вершины, индексы, нормали, координаты текстур, кости и анимация.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Компьютерная программа для поиска информации и сохранение отчетов

    Программа должна заходить под моим паролем на сайт, задавать условия поиска в зависимости от заданных почтовый индексов и формировать отчеты по каждому индексу, часть информации переноситься автоматически в Excel в единый отчет,  где хранится все информация за ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Radix – 2 DIT FFT in VHDL using Xilinx ISE

    $150

    Добрый день,  Мне нужен блок Радикс-2 DIT FFT написанный в VHDL. Коэффициенты будут подсчитываться через CORDIC алгоритм (его делать не надо. Можно взять для тэста Xilinx IP), но должна быть опция и для LUT (Look-Up-Table). Работа ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Python - вебсокет/сокет диспетчер

    Ищется python разработчик, у которого есть неделя времени. Оплата - $200/день. Необходима помощь в проекте на питоне с кусками cython. Суть - небольшой многопоточный вебсокет/сокет (два в одном) диспетчер. Должен существовать в виде демона - т.е. понимать start/stop/restart/status. ОС - ...

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Простенький редактор C# кода собственно на C# .NET4 WinForms

    Нужно в Winforms создать простенький редактор C# кода. Нюансы: - подсветки синтаксиса C#; - компиляция по кнопке под .NET4: - выдача предупреждений и ошибок при компиляции (можно наподобие того, что делается в студии). На ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация и автоматизация бизнес процессов

    Наша ситуация  У нас маленькая IT компания, которая работает по схеме B2B. Используем несколько форматов предоставления клиентам конечного продукта. Штат маленький: 2 программиста, в основном занимающихся техподдержкой, менеджер (выполняющий широкий спектр задач, в основном организационная поддержка ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка программы

    Необходима разработка аналога этого калькулятора: http://www.websteel.pkvesta.ru/tab1.aspxЧто нужно улучшить: Алгоритм будет доработан, но нет кардинально. Увеличить 3Д визуализация и чертеж (возможно надо будет перенести в другое место) Если не занимаетесь визуализацией, а можете сделать только код, пишите тоже, но указывайте ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад