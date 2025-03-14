Tesseract OCR

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки138 просмотров

Нужен специалист, который поможет c Tesseract Training
Только с опытом работы в данном ПО.

Настройка плагинов
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Давид
 
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