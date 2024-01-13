Требуется разработка мини-приложения в Телеграм для продажи электронных книг за звёзды. Приложение должно позволять пользователям покупать книги и главы, обрабатывать платежи, а также иметь возможность доработок графики и запусков на других языках. Необходимы функционал для переключения между книгами и управления покупками.