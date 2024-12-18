Ищу человека с опытом и дотошностью к мелочам!

Условия токеномики не сложные но требуют тчательной проработки кода и логики. Есть несколько ключевых важных условий и ещё некоторые моменты.

Кто работал с блокчейншм TON, жду ваших заявок, поговорю и отвечу каждому. Детально объясню ТЗ и обсудим условия.

По бюджету можете написать минимальный порог сотрудничества, а точные суммы обсудим в ПП.