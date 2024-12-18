Токен - Создать контракт в сети TON

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок25 просмотров

Ищу человека с опытом и дотошностью к мелочам!

Условия токеномики не сложные но требуют тчательной проработки кода и логики. Есть несколько ключевых важных условий и ещё некоторые моменты.

Кто работал с блокчейншм TON, жду ваших заявок, поговорю и отвечу каждому. Детально объясню ТЗ и обсудим условия.

По бюджету можете написать минимальный порог сотрудничества, а точные суммы обсудим в ПП.

БлокчейнРазработка смарт-контрактов
4 месяца назад
crypto_hirurg
Олександр 
31 год
2 года в сервисе
Был
23 дня назад
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