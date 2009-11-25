Торговый робот на Си

Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, ...
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Всем Здравствуйте. Требуется специалист с опытом программирования на C для написания торгового робота по заданному алгоритму.
Необходимо выполнить в виде внешнего приложения.Связка с QUIK. Все параметры должны быть настраиваемы. Тестирование на истории котировок. График с точками открытия закрытия согласно алгоритму.
Техзадание – по запросу.
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