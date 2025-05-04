Требуется разработчик на VUE для сопровождения проекта и устранения ошибок в плагине. Оплата обсуждается. Необходим опыт в UI/UX и QA. Знакомство по видео связи обязательно. Работа удаленно, частично на компьютере заказчика. Оценка состояния проекта и исправление проблемных мест. Студии и команды не рассматриваются.