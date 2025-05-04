Торговый робот под платформы QUIK, Transaq и Moex

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Нужен бот на основе двух индикаторов - Стохастик и МА.

По настройкам будут ТП, СЛ, Трейлинг, время торговли.

Делаем бота под quik, transaq, moex.

ТЗ скину в личные сообщения.

Создание ботов
2 дня назад
Лариса
 
31 год
2 дня в сервисе
Была
день назад

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Нет заявок фрилансеров