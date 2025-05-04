Ищется программист для совместной работы над приложением для Android. Задача включает использование IDE VS Code и ассистентов Codium или Copilot для обучения. Необходима помощь в сборке и разработке приложения.
Торговый робот под платформы QUIK, Transaq и Moex
Нужен бот на основе двух индикаторов - Стохастик и МА.
По настройкам будут ТП, СЛ, Трейлинг, время торговли.
Делаем бота под quik, transaq, moex.
ТЗ скину в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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