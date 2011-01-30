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Торрент-клиент со сжатием в SFX-Архив
Здравствуйте
Нужно разработать программу для сжатия torrent файлов, в exe файл с помощью SFX.
Программа должна будет запаковывать torrent файл, в архив SFX (exe-файл).
Программа не должна иметь установщика, а открывается сразу.
Затем когда пользователь запускает EXE файл он выбирает место куда скачать данные с Torrent файла.
Так же пользователь должен видеть:
1. Ход загрузки файлов торрента в %
2. Размер всех файлов торрента
3. Сколько мб он уже выкачал.
4. Скорость скачки
5. После того как все скачалось - должно быть предупреждение об этом.
Разработать программу нужно под ОС Windows.
Желательно написание на C++ QT.
Оплата WMR.
Оставляйте свои контакты и портфолио в заявках.
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