Торрент-клиент со сжатием в SFX-Архив

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка168 просмотров

Здравствуйте

Нужно разработать программу для сжатия torrent файлов, в exe файл с помощью SFX.

Программа должна будет запаковывать torrent файл, в архив SFX (exe-файл).

Программа не должна иметь установщика, а открывается сразу.

Затем когда пользователь запускает EXE файл он выбирает место куда скачать данные с Torrent файла.

Так же пользователь должен видеть:

1. Ход загрузки файлов торрента в %

2. Размер всех файлов торрента

3. Сколько мб он уже выкачал.

4. Скорость скачки

5. После того как все скачалось - должно быть предупреждение об этом.

Разработать программу нужно под ОС Windows.

Желательно написание на C++ QT.

Оплата WMR.

Оставляйте свои контакты и портфолио в заявках.

14 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Hagen
Alex Diev 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую как положительного и добросовестного заказчика, с которым не будет проблем. Качественно подготовленное ТЗ, помощь при тестах, деньги выплатил до оговореного срока.

Заявки фрилансеров

Hagen
Alex Diev 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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