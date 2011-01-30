Торрент-клиент со сжатием в SFX-Архив

Здравствуйте

Нужно разработать программу для сжатия torrent файлов, в exe файл с помощью SFX.

Программа должна будет запаковывать torrent файл, в архив SFX (exe-файл).

Программа не должна иметь установщика, а открывается сразу.

Затем когда пользователь запускает EXE файл он выбирает место куда скачать данные с Torrent файла.

Так же пользователь должен видеть:

1. Ход загрузки файлов торрента в %

2. Размер всех файлов торрента

3. Сколько мб он уже выкачал.

4. Скорость скачки

5. После того как все скачалось - должно быть предупреждение об этом.

Разработать программу нужно под ОС Windows.

Желательно написание на C++ QT.

Оплата WMR.

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