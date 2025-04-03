Tradingview стратегия

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Открыт3 заявки13 просмотров

Pine script. Tradingview.

Есть доступ к стратегии, код закрыт.

Нужно скопировать стратегию или достать код, через мой аккаунт есть возможность изучить индикатор.

Или определить как рассчитываются данные в стратегии и написать новый скрипт.

Написание скриптов
16 дней назад
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