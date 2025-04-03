Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса, извлечения необходимой информации из ответа сервера и формирования POST запроса. Убедитесь в зацикливании выполнения процесса для постоянной обработки данных.
Tradingview стратегия
Pine script. Tradingview.
Есть доступ к стратегии, код закрыт.
Нужно скопировать стратегию или достать код, через мой аккаунт есть возможность изучить индикатор.
Или определить как рассчитываются данные в стратегии и написать новый скрипт.
Заявки фрилансеров
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