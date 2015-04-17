Необходимо создать программу под Windows аналогичную программе из сериала LOST. (черный экран, на экране зеленым цветом ": в этой же командной строке. Программа не должна сворачиваться, должна быть в полноэкранном режиме.
Требуется плагин для браузера и еще кое-что
ТЕХ ЗАДАНИЕ:
Необходимо получить некоторый результат, технологии реализации могут быть различными.
Платформа: Убунту, либо другая некоммерческая.
Размер монитора 1280х1024, с возможностью последующей переделки под fullHD вертикально.
1) Полноэкранный режим браузера, с отсутствием у пользователя возможности свернуть или закрыть браузер. (все элементы управления браузером должны быть скрыты, аналогF 11)
2) Список «Белых сайтов» (пользователь не может зайти на другие сайты, при случайном заходе должна стоять заглушка-сообщение что на данный сайт доступ закрыт, и кнопка перехода на ОСНОВНОЙ САЙТ.)
3) При нажатии на заполняемое поле должна появляться клавиатура (любой ввод с клавиатуры не должен позволять пользователю, вмешиваться в работу браузера и системы) , клавиатура должна поддерживать 4 языка (английский немецкий испанский и русский, неодновременно естественно))
4) При переходе с ОСНОВНОГО САЙТА на сайты –партеров, должны в нижней части экрана быт кнопка «назад» с ссылкой на ОСНОВНОЙ САЙТ.
5) При длительном (1 минута) неиспользовании системы автоматической перенаправление на первую страницу основного сайта.
При разработке планировалось для всех этих целей сделать плагин для хрома или файрфокс. Если вам доступны другие технологии прошу обозначить. И немного картинок как мы это видим.
Цены и сроки и другие предложение пожалуйста пишите.
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