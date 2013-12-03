Требуется программа обработки изображений

Добрый день!

Необходима программа для обработки изображений - пример во вложении. Необходимо автоматически (полуавтоматически) разрезать "ленты" на отдельные фотографии и складывать в папку - одна лента - одна папка. Под полуавтоматом подразумевается ручное выделение необходимого фрагмента - желательно так - в начале выделяем все фото (фрагменты) на ленте, а потом по команде программа "режет" на отдельные фото и складывает в папку.

Жду ваши предложения с ценой и сроками, а так же указанием автоматически или полуватоматически будет работать программа (желательно что бы было оба варианта для сложных и простых "лент")

Примеры фото - http://files.mail.ru/EA9033A19D95473F87EFDEC000399579