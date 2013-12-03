Требуется программа обработки изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок218 просмотров

Добрый день!

Необходима программа для обработки изображений - пример во вложении. Необходимо автоматически (полуавтоматически) разрезать "ленты" на отдельные фотографии и складывать в папку - одна лента - одна папка. Под полуавтоматом подразумевается ручное выделение необходимого фрагмента - желательно так - в начале выделяем все фото (фрагменты) на ленте, а потом по команде программа "режет" на отдельные фото и складывает в папку.

Жду ваши предложения с ценой и сроками, а так же указанием автоматически или полуватоматически будет работать программа (желательно что бы было оба варианта для сложных и простых "лент")

Примеры фото - http://files.mail.ru/EA9033A19D95473F87EFDEC000399579

11 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pelmenoid
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Алексей точно и в срок выполнил задание - программа работает именно так, как было необходимо. Даже не представляю как именно, думал что создать подобное приложение гораздо дольше и дороже)) Могу смело рекомендовать как ответственного и грамотного специалиста. Спасибо за работу!
Интересный проект, был рад сотрудничать с Александром. Задание было сформулировано чётко, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

pelmenoid
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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