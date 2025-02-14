Требуется разработать устройство для отображения графиков трансцендентных функций, включая генераторы для sin, cos и квадратного корня. Необходимо создать модули для генерации функций (CORDIC, табличный, ряды) и драйвер для вывода на монитор через VGA. Задача должна быть выполнена на языке Verilog в среде Vivado 2022.1 или 2022.2 с верификацией и предоставлением бит-файла для платы ARTIX-7 xc7a100tcsg324-1.