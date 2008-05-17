Универсальный парсер сайтов

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Закрыт5 заявок374 просмотра

Нужно создать парсер сайтов в точности как http://web-grabber.com. Предпочтение тем программистам, которые помимо C# знают еще PHP,Smarty, так как в последствии нужно будет написать дополнительный функционал с применением этих языков. Пишите примерные сроки и стоимость работы по созданию парсера. За дополнительный функционал плачу отдельно.

PHP
17 лет назад
web-www
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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