Требуется программист для интеграции данных из Facebook, WhatsApp и Instagram с прикладным программным обеспечением. Обсуждение деталей задачи возможно в процессе работы.
Университетские Задания по Полиномиальной Регрессией
Необходима помощь в выполнении университетских заданий по машинному обучению. Задание посвящено изучению и реализации полиномиальной регрессии, а также методам оценки моделей машинного обучения. Дедлайн 13-го марта. Необходимо знание английского так как предмет ведется на английском языке :)
Темы:
Полиномиальная регрессия и функции потерь
Понимание полиномиальной регрессии как расширения линейной регрессии
Исследование различных функций потерь и их влияния на процесс обучения
Аппроксимация полинома с помощью оптимизации
Подбор коэффициентов полинома путем минимизации функции потерь
Использование методов оптимизации для нахождения наилучшей модели
Визуализация остатков на тестовых данных
Анализ ошибок модели
Построение графиков остатков, чтобы оценить качество предсказаний
Реализация класса полиномиального оценивателя
Создание собственного класса, реализующего полиномиальную регрессию
Использование оптимизационных алгоритмов для подбора параметров
Генерация и визуализация синтетических данных для одномерной полиномиальной регрессии
Создание искусственных данных с заданными характеристиками
Визуализация данных для анализа структуры задачи
Оценка смещения и дисперсии с помощью бутстрап-выборки и тестирования Out-of-Bag (OOB)
Разделение ошибки модели на компоненты смещения и дисперсии
Использование бутстрапа для оценки устойчивости модели
Сравнение двух моделей полиномиальной регрессии с помощью бутстрап-выборки
Оценка качества двух моделей
Определение лучшей модели по бутстрап-оценке ошибки
Реализация кросс-валидации для полиномиальной регрессии
Разбиение данных на обучающую и тестовую выборки
Использование кросс-валидации для поиска оптимального порядка полинома
Построение графика зависимости ошибки кросс-валидации от сложности модели
Анализ влияния степени полинома на обобщающую способность модели
Поиск компромисса между недообучением и переобучением
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрытмесяц назад
Требуется профессионал для запаковки и распаковки .RFS файлов. Заказчик предоставит структуру файла, что облегчит выполнение задачи. Необходим опыт работы с форматами файлов и прикладным ПО.Прикладное ПО3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $5
Разработать колесо фортуны, которое будет выдавать последовательные значения: +30, x2, -5, -20, +20, -15, -10. Требуется обеспечить корректную работу механизма и визуальное оформление.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработать устройство для отображения графиков трансцендентных функций, включая генераторы для sin, cos и квадратного корня. Необходимо создать модули для генерации функций (CORDIC, табличный, ряды) и драйвер для вывода на монитор через VGA. Задача должна быть выполнена на языке Verilog в среде Vivado 2022.1 или 2022.2 с верификацией и предоставлением бит-файла для платы ARTIX-7 xc7a100tcsg324-1.Закрытмесяц назад
Требуется разработчик для переписывания исходного кода с Python на Go и C++. Основная задача - увеличить скорость транзакций. Необходимы базовые знания о споте и фьючерсах для успешного выполнения задачи.Прикладное ПО3 заявкиЗакрытмесяц назад
Разработайте сетевое меню для игры на Unreal Engine 5 с возможностью создания лобби и выбора сервера. Интеграция с Steam, отображение аватарки и имени игрока, управление голосовым чатом, включая функции кика и бана. Реализация голосового общения с возможностью регулировки громкости и мута или постоянного потока.Закрытмесяц назад
Требуется разработать простого бота для браузера Dolphin, который будет мониторить события на странице и выполнять определенные действия. Бот должен реагировать на события с настраиваемым интервалом (3-15 секунд) и иметь возможность работать в нескольких открытых окнах браузера независимо. Предусмотрена настройка количества событий, которые бот должен обработать перед остановкой.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Задача заключается в переписывании готового кода блока canvas с анимацией частиц на библиотеку WebGL. Цель - максимальная оптимизация рендеринга в приложении, основанном на Vue.js. Необходимы опыт работы с WebGL и оптимизацией графики.Закрыт2 месяца назад
- $10
Необходимо выполнить задание по теории и разработать последний пункт на платформе WindowsForm с использованием языка C#. Ожидается качественное выполнение задания с учетом всех требований.Закрытмесяц назад
- $100
Ищется специалист для помощи в поиске и исправлении багов в js коде парсера для HTML аудио плеера. Необходимо выявить проблемы с потерей данных в массиве. Обязательное голосовое общение и возможность показа экрана. Работы проводятся в среде Google Chrome на Linux.Закрыт2 месяца назад