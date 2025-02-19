Университетские Задания по Полиномиальной Регрессией

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок15 просмотров

Необходима помощь в выполнении университетских заданий по машинному обучению. Задание посвящено изучению и реализации полиномиальной регрессии, а также методам оценки моделей машинного обучения. Дедлайн 13-го марта. Необходимо знание английского так как предмет ведется на английском языке :)

Темы:

  1. Полиномиальная регрессия и функции потерь

    • Понимание полиномиальной регрессии как расширения линейной регрессии

    • Исследование различных функций потерь и их влияния на процесс обучения

  2. Аппроксимация полинома с помощью оптимизации

    • Подбор коэффициентов полинома путем минимизации функции потерь

    • Использование методов оптимизации для нахождения наилучшей модели

  3. Визуализация остатков на тестовых данных

    • Анализ ошибок модели

    • Построение графиков остатков, чтобы оценить качество предсказаний

  4. Реализация класса полиномиального оценивателя

    • Создание собственного класса, реализующего полиномиальную регрессию

    • Использование оптимизационных алгоритмов для подбора параметров

  5. Генерация и визуализация синтетических данных для одномерной полиномиальной регрессии

    • Создание искусственных данных с заданными характеристиками

    • Визуализация данных для анализа структуры задачи

  6. Оценка смещения и дисперсии с помощью бутстрап-выборки и тестирования Out-of-Bag (OOB)

    • Разделение ошибки модели на компоненты смещения и дисперсии

    • Использование бутстрапа для оценки устойчивости модели

  7. Сравнение двух моделей полиномиальной регрессии с помощью бутстрап-выборки

    • Оценка качества двух моделей

    • Определение лучшей модели по бутстрап-оценке ошибки

  8. Реализация кросс-валидации для полиномиальной регрессии

    • Разбиение данных на обучающую и тестовую выборки

    • Использование кросс-валидации для поиска оптимального порядка полинома

  9. Построение графика зависимости ошибки кросс-валидации от сложности модели

    • Анализ влияния степени полинома на обобщающую способность модели

    • Поиск компромисса между недообучением и переобучением

PythonМашинное обучение
2 месяца назад
guest_1740745905479
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка устройство для отображения графиков трансцендентных функций

    Требуется разработать устройство для отображения графиков трансцендентных функций, включая генераторы для sin, cos и квадратного корня. Необходимо создать модули для генерации функций (CORDIC, табличный, ряды) и драйвер для вывода на монитор через VGA. Задача должна быть выполнена на языке Verilog в среде Vivado 2022.1 или 2022.2 с верификацией и предоставлением бит-файла для платы ARTIX-7 xc7a100tcsg324-1.

    Разработка программ
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработчик Go/С++

    Требуется разработчик для переписывания исходного кода с Python на Go и C++. Основная задача - увеличить скорость транзакций. Необходимы базовые знания о споте и фьючерсах для успешного выполнения задачи.

    C++GoPython
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Unreal Engine 5 - Шаблон сетевой игры

    Разработайте сетевое меню для игры на Unreal Engine 5 с возможностью создания лобби и выбора сервера. Интеграция с Steam, отображение аватарки и имени игрока, управление голосовым чатом, включая функции кика и бана. Реализация голосового общения с возможностью регулировки громкости и мута или постоянного потока.

    Разработка игрSteamUnreal Engine
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Бот для браузера Dolphin (Chrome)

    Требуется разработать простого бота для браузера Dolphin, который будет мониторить события на странице и выполнять определенные действия. Бот должен реагировать на события с настраиваемым интервалом (3-15 секунд) и иметь возможность работать в нескольких открытых окнах браузера независимо. Предусмотрена настройка количества событий, которые бот должен обработать перед остановкой.

    Создание ботов
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Переписать небольшой участок на на WebGL

    Задача заключается в переписывании готового кода блока canvas с анимацией частиц на библиотеку WebGL. Цель - максимальная оптимизация рендеринга в приложении, основанном на Vue.js. Необходимы опыт работы с WebGL и оптимизацией графики.

    Разработка фронтендаVue.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Помощь в поиске багов в js коде парсера скрипта для аудио плеера

    $100

    Ищется специалист для помощи в поиске и исправлении багов в js коде парсера для HTML аудио плеера. Необходимо выявить проблемы с потерей данных в массиве. Обязательное голосовое общение и возможность показа экрана. Работы проводятся в среде Google Chrome на Linux.

    Поиск ошибокHTMLJavaScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад