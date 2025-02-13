Unreal Engine 5 - Шаблон сетевой игры

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Создание сетевого меню с созданием лобби, с выбором сервера по параметрам на основе Advanced Sessions и работой с Steam, отображение в игре своего меню с аватаркой, именем игрока, возможностью кика или бана, регулировка громкости голосового чата, возможностью мута и самим голосовым чатом, либо по кнопке, либо постоянным потоком учитывая дальность его распространения.

SteamUnreal EngineРазработка игр
2 месяца назад
guest_1740298395366
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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