Ускорение проставления в букмекерской конторе

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Добрый день , можете ли вы сделать ускорение на принятия ставки в букмекерской конторе. Допустим ставка принимается 6 секунд, а нужно сделать что бы она принималась 2 секунды.

И второе - это нужно сделать дублирующие ставки, что бы на одном счету нажал сделать ставку, а на других моих счетах дублировались ставки.

3 месяца назад
guest_1739092140440
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад

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