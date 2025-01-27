Добрый день , можете ли вы сделать ускорение на принятия ставки в букмекерской конторе. Допустим ставка принимается 6 секунд, а нужно сделать что бы она принималась 2 секунды.

И второе - это нужно сделать дублирующие ставки, что бы на одном счету нажал сделать ставку, а на других моих счетах дублировались ставки.