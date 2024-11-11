Требуется разработать программу для парсинга объявлений с сайта авториа. Программа должна проверять новые объявления по заданному URL, извлекать информацию об авто, мобильном телефоне и цене. Далее необходимо сравнить цену с средней по параметрам и, если она ниже на заданный процент, отправить СМС с уведомлением. Информация отправляется в Telegram группу с результатами проверки.