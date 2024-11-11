Требуется разработать программу для парсинга объявлений с сайта авториа. Программа должна проверять новые объявления по заданному URL, извлекать информацию об авто, мобильном телефоне и цене. Далее необходимо сравнить цену с средней по параметрам и, если она ниже на заданный процент, отправить СМС с уведомлением. Информация отправляется в Telegram группу с результатами проверки.
Установить чат-боты в теленрамме
Добрый день. Требуется установить бот в Telegram. Боты брали отсюда https://likeni-ru.turbopages.org/likeni.ru/s/analytics/17-poleznykh-botov-dlya-tekh-kto-vedet-kanaly-i-chaty-v-telegram/?ysclid=m3czvbgj40850440175 , но не смогли установить, можете предложить свой вариант. Следующий боты:
1. Приветствие и прощание новыми пользователям
2. Блокировка мат сло и соответствующих выражений
Выбранный исполнитель
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