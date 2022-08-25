В разработанный парсер xml добавить импорт товаров от нового вендора.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки215 просмотров

Парсер сделан для CMS Solomono (osCommerce), предназначен для импорта XML файлов, нужно добавить возможность загрузки товаров от нового вендора из XML файла.

Для сравнения и оценки.

В приложении файл 1 - часть XML файла из работающего импорта,

файл 2 - часть XML файла нового вендора.

3 года назад
olaf777
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Максим
 
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