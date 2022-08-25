Создать API или робота для сайта carfaxonline.com, который будет автоматически выполнять действия в аккаунте. Необходимо реализовать функцию формирования PDF-файлов из полученных данных с автоматическим удалением определенных ссылок. Подход к реализации не принципиален.
В разработанный парсер xml добавить импорт товаров от нового вендора.
Парсер сделан для CMS Solomono (osCommerce), предназначен для импорта XML файлов, нужно добавить возможность загрузки товаров от нового вендора из XML файла.
Для сравнения и оценки.
В приложении файл 1 - часть XML файла из работающего импорта,
файл 2 - часть XML файла нового вендора.
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