Добрый день. Работа проста, нужно помочь с установкой VPN + socks для микрокомпьютера Распберри. Можете прислать мануал из интернета, мне все равно, лишь бы работало. Бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому желаемая цена будет ...
Вендінгова АЗС.
Термінал самообслуговування для продажу палива. Створити програмне забезпечення для АЗС на базі одного з трьох фіскальних апаратів яке б могло інтегрувати між собою фіскальний апарат, купюроприймач, POSтермінал, сканер 2d, паливну колонку.
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