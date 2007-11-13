Видеоконференции

Добрый день! Мне нужна программа для поиска необходимой информации на ряде сайтов. Иными словами, я задаю параметры поисков и программа должна найти интересующую меня информацию, в необходимом мне формате. Стоимость проекта обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать программу из src на сайте sf.net набрать openh323
Пришлю Т.З по запросу
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