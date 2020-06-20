Выгрузка данных из ЕГРЮЛ, ЕГРН в Excel

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Закрыт4 заявки805 просмотров

Здравствуйте!

Возможно ли в Экселе подгрузить выписку ЕГРН, ЕГРЮЛ для заполнения данных в соответствующих ячейках.

5 лет назад
garanyan1985
Карапет 
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