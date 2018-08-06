Добрый день! Есть вот такой принтер: https://rozetka.com.ua/xprinter_xp_370b/p15015908/ Стандартные программы печатают, мы из своей никак не можем. Подключение открывается, интерфейс создается, команда отправляется, получаем успешный ответ, но ничего не происходит. ...
Выставление вещей на торговую площадку steam.
Требуется человек который знаком с работой steam.
1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку.
Функционал:
-выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни в одну критерию, её не выставлять;
-возможность создания критерий для диапазонов цен от-до, в процентах или единицах, выбор критерий галками. Пример: от 0 грн до 12грн
выставлять на 2 грн больше, от 170 грн до 1600 выставлять на 10%больше;
-галка, выставлять вещи с баном на обмен или все;
-галка, снятие вещей с торговой, у которых закончился бан или все (в зависимости от того сколько потребуется времени на обработку, если
это будет +пол секунды на вещь, тогда просто снятие);
-возможность задать ограничение сколько вещей нужно выставить на торговую площадку;
-показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).
Подтверждение от стим гуарда не требуется.
При закрытии программы сохранять все настройки, чтобы каждый раз заново не
настраивать.
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