Выставление вещей на торговую площадку steam.

Требуется человек который знаком с работой steam.

1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку.

Функционал:

-выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни в одну критерию, её не выставлять;

-возможность создания критерий для диапазонов цен от-до, в процентах или единицах, выбор критерий галками. Пример: от 0 грн до 12грн

выставлять на 2 грн больше, от 170 грн до 1600 выставлять на 10%больше;

-галка, выставлять вещи с баном на обмен или все;

-галка, снятие вещей с торговой, у которых закончился бан или все (в зависимости от того сколько потребуется времени на обработку, если

это будет +пол секунды на вещь, тогда просто снятие);

-возможность задать ограничение сколько вещей нужно выставить на торговую площадку;

-показывать в процентах сколько до конца обработки задачи (прогресс бар).

Подтверждение от стим гуарда не требуется.

При закрытии программы сохранять все настройки, чтобы каждый раз заново не

настраивать.