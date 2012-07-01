Надо написать маленькую программу для мониторинга активности компьютера. Требования: 1) каждую минуту надо отправлять на URL: IP адрес, флаг об активности клавиатуры и мышки за последнюю минуту, т.е. если были движения и ...
Вывести данные из mysql в WPF DataGrid
Необходимо сделать небольшую программку которая будет подключаться к удаленной mysql, и выводить все данные в DataGrid. Также хотелось бы чтобы при двойном щелчке на строке открывалась еще форма, содержащая информацию из строки. Типа детали. Ну и 4 поля для ввода информации и кнопку сохранить, соответственно чтобы сохранялось в mysql. Подробнее в Skype: dmitry-solovev
Необходимо сделать в кротчайшие сроки. Пишите.
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