Вывести данные из mysql в WPF DataGrid

Необходимо сделать небольшую программку которая будет подключаться к удаленной mysql, и выводить все данные в DataGrid. Также хотелось бы чтобы при двойном щелчке на строке открывалась еще форма, содержащая информацию из строки. Типа детали. Ну и 4 поля для ввода информации и кнопку сохранить, соответственно чтобы сохранялось в mysql. Подробнее в Skype: dmitry-solovev

Необходимо сделать в кротчайшие сроки. Пишите.