Воссоздать функцию из декомпилированного кода ARM32 в C++

$15
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Открыт1 заявка130 просмотров

Есть декомпилированный код из библиотеки на ARM32, нужно воссоздать эту функцию в C++

Функцию предоставлю, так же предоставлю входящую строку и ожидаемый результат

C++Разработка программАссемблер
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