Вьювер DJVU и PDF с нуля

Хороший исполнитель и специалист в своем деле. Сделал все в соответствии с ТЗ и в срок. При возникновении необходимости в увеличении функциональности программы уже после утверждения ТЗ, отнесся к этому должным образом и сделал так как просили, хотя это и не было указано в ТЗ. Как бонус добавил еще одну функцию к программе без какой-либо доплаты.