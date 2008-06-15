Вьювер DJVU и PDF с нуля

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Завершен5 заявок491 просмотр

В какой-либо папке находятся файлы в форматах djvu и pdf . Нужно написать прогу-просмоторщик файлов в этих форматах с возможностью поиска по словам или словосочетаниям, возможностью маштабирования, поворота и распечатки. Стандартные просмоторщики не подходят. Нужны исходники.

17 лет назад
slane
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$250
3 дня
Хороший исполнитель и специалист в своем деле. Сделал все в соответствии с ТЗ и в срок. При возникновении необходимости в увеличении функциональности программы уже после утверждения ТЗ, отнесся к этому должным образом и сделал так как просили, хотя это и не было указано в ТЗ. Как бонус добавил еще одну функцию к программе без какой-либо доплаты.
Хороший заказчик, нареканий нет.

Заявки фрилансеров

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад

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