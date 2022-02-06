Web приложение

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки888 просмотров
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Web приложение.

обработка таблицы, отображение, ввод и сохранение данных (не просто в лоб, есть особенности)

web приложение , под Linux, используем php, Postgres

Тз с хотелкой реализации интерфейса приложено, там же описание структуры таблиц и примером данных

2 года назад
boudilova
Анна 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
stallman
Рустам 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$60
3 дня
За день до сдачи заказа исчез и больше не проявлялся. На сообщения не отвечает и попытки коммуникации игнорирует. Хотя вроде как договорились работать и задача, по его словам, была понятна. Качество работы оценить не могу, поскольку результата так и не увидела.
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