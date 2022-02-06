Web приложение.

За день до сдачи заказа исчез и больше не проявлялся. На сообщения не отвечает и попытки коммуникации игнорирует. Хотя вроде как договорились работать и задача, по его словам, была понятна. Качество работы оценить не могу, поскольку результата так и не увидела.