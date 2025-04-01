Необходимо создать бота с следующим функционалом:

Функционал бота следующий:

Автолог на игровой аккаунт+лог на персонажа (автоматическое взаимодействие с аукционным NPS для дальнейших манипуляций с аукционом).

1)После того как бот выберет в таргет аукционного NPS, откроется аукцион , бот должен выставлять на продажу товары(которые находятся в его фокусе внимания - список приложу пунктом ниже ) по заданной цене которая будет указана в настройках бота(пользователь бота сможет менять настройки цены), и продавать тоже по указанной в настройках цене... Бот должен в реальном времени мониторить цены на товары которые находятся в его фокусе внимания, и скупать/продавать товары самостоятельно.

2)В боте должна присутствовать анти-бот защита:переодические подпрыгивания, передвижения вблизи NPS аукциониста, движения камеры (имитация поведения человека).

3)При дисконекте , бот должен автоматически зайти на аккаунт и продолжить свою работу.

В фокусе внимания бота должно быть порядка 40 позиций.