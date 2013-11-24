Youtube downloader

Добрый день,

Мне нужен десктопный Youtube давлоадер с привлекательным скином и простейшей функциональность – загружать видео со страницы ютюба, загружать видео с плейлиста ютюба, отображения прогресса загрузки, выбор доступного качества видео, превью изображения видео.

В результате сотрудничества от вас ожидаю получить исходный код программы. Инструкцию как откомпилировать проект и запаковать его в инсталлятор.

Программа должна быть на С/C++ без использования .NET / JRE зависимостей и иметь небольшой размер бинарников. Желательно использование MinGw, HTMLayout / Sciter

Дайте знать если вы имели опыт работы с разработкой подобных программ и заинтересованы в проекте, в какие строки справитесь и за какую сумму.

С уважением,

Алексей