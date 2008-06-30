Задача на паскале

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Закрыт14 заявок454 просмотра

Нужно решить задачу на паскале.

Условие на рисунки изображены прямоугольник и окружность. Радиус и прочие координаты произвольны.

На входе. Координаты точки x,y

На выходе "Попали" или "Не попали", в выделенные области. Рисунок во вложении. Желательно сегодня.

17 лет назад
FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

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