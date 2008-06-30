Посмотрите сначало образец Далее При формировании счета в его теле Требуется: 1. Показан артикул 2. Показан код 3. Показана сумма (откат) клиенту (данные расчитываются из типа цен умноженные ...
Задача на паскале
Нужно решить задачу на паскале.
Условие на рисунки изображены прямоугольник и окружность. Радиус и прочие координаты произвольны.
На входе. Координаты точки x,y
На выходе "Попали" или "Не попали", в выделенные области. Рисунок во вложении. Желательно сегодня.
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