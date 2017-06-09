Задача по программированию

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

задачи

ДИСЦИПЛИНА * по программированию

ТЕМА РАБОТЫ * Необходимо представить математическую модель задачи. разработать алгоритм решения, показать его корректность, оценить вычислительную сложность, запрограммировать на каком-либо языке и сдать на Тимусе. Язык программирования желательно C#. http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1610.. Вот сама задача

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * -

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не требуется

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 09.06.2017

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Необходимо представить математическую модель задачи. разработать алгоритм решения, показать его корректность, оценить вычислительную сложность, запрограммировать на каком-либо языке и сдать на Тимусе. Язык программирования желательно C#. http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1610 Вот сама задача

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
  • Похожие заказы

  • Переписать с фортрана на C++

    Есть программа, переведенная так же с фортрана на С++ ( только с использованием компилятора GNU).  Написана на gcc потому что нужно было использовать тип данных float128 ( нужна была повышенная точность, а этот тип дает ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Утилиты - исполняемый файл - преобразование одного файла xslx в другой

    $16

    Необходимо написание утилиты - исполняемый файл - преобразование одного файла xslx в другой. Название - "Акт РВР по акту диагностики". Программа должна перетаскивать таблицу из одного файла создавая другой с наименованим файла- из "Акт диагностики №488 РЦ Зеленодольск ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сводную таблицу Excel

    Привет всем. Нужно сделать решение, которое будет генерировать сводную таблицу XLS-XLSX из двух десятков однотипных Excel-файлов. Информацию из каждого однотипного файла на отдельную страницу. Подсчет статистики, графики и т.д. Сортировка по столбцам и использование цветовых решений Одним словом нужно красивое, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка объектной программы "Управление проектами IT-предприятия"

    Разработать объектную программу для хранения и обработки данных о проектах, выполняемых крупным IT-предприятием. Предприятие рассматривается как набор отделов, каждый отдел имеет уникальное название. В свою очередь, с каждым отделом связывается список проектов, которые ведет этот отдел. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка системы позиционирования для подземной техники

    Разработка дополнительного модуля ПО - Система позиционирования для подземной техники (автосамосвалов, погрузчиков) [b]Задача[/b] Создание модуля для программного обеспечения «АвтоГРАФ 5.PRO».  Предварительное ТЗ в приложенном файле.  Основное ПО написано на языке C# на Visual Studio. [b]Обязательные требования[/b] Для определения компетенции исполнителя предлагаем ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализация метода поиска в таблице и его векторизация.

    Реализовать алгоритм поиска поиска в таблице(массиве) и векторизовать его с  помощью функций интринсиков. Метод поиска делением интервала поиска на М частей. В книге есть пример реализации на фортране. Ссылка на книгу, сам алгоритм с.7. Задание должно быть реализовано ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка астериска

    Есть астериск на котором настроены конференции. возможно сделать так что звоня на нашу атску клиенту выдается номер кроткий по которому его можно вызывать в приватный раговор если он находится в одной из конференций

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа в Unreal Engine 4

    Требуется человек, который хорошо владеет Unreal Engine 4. Суть работы - есть готовый проект в 3д максе: бутик отделочных материалов. Надо его экспортировать в Unreal Engine 4, выставить хорошее освещение и наложить необходимые текстуры. Там ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад