Программный код не нужен. Нужен только пример промежуточного результата (url, strokа для хэширования и List-список параметров) для GET и POST запросов на биржу. Достаточно будет привести примеры для запроса Баланса и Выставления отложенного ордера. Показываю, что мне нужно на примере другой биржи.

1. GET-Запрос получения баланса:

url: https://api.bitget.com/api/v2/spot/account/assets

stroka: 1734988333439GET/api/v2/spot/account/assets

2. Post-Запрос выставления отложенного ордера:

url: https://api.bitget.com/api/v2/spot/trade/place-order

stroka: 1735291512235POST/api/v2/spot/trade/place- order{"clientOid":"Test_005","force":"gtc","orderType":"limit","price":"3.22","side":"Sell","size":"2","symbol":"XRPUSDT"}

List:

clientOid=Test_005

force=gtc

orderType=limit

price=3.22

side=Sell

size=2

symbol=XRPUSDT

P.S. Обращаюсь только к тем, кто уже написал работающую программу для биржи Poloniex, потому что у них уже есть готовый ответ и он гарантированно рабочий. Назовите свою сумму за то что у Вас уже есть.