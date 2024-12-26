Требуется опытный специалист по смарт-контрактам и блокчейну для создания токена на TRC-20 или ERC-20. Необходимо, чтобы токен автоматически отображался в Trust-wallet. Исполнитель должен быть готов вносить изменения в код по запросу. Ищем профессионала с глубокими знаниями в этой области для долгосрочного сотрудничества.
Задача только для тех, кто уже написал работающего ботаAPI на Poloniex
Программный код не нужен. Нужен только пример промежуточного результата (url, strokа для хэширования и List-список параметров) для GET и POST запросов на биржу. Достаточно будет привести примеры для запроса Баланса и Выставления отложенного ордера. Показываю, что мне нужно на примере другой биржи.
1. GET-Запрос получения баланса:
url: https://api.bitget.com/api/v2/spot/account/assets
stroka: 1734988333439GET/api/v2/spot/account/assets
2. Post-Запрос выставления отложенного ордера:
url: https://api.bitget.com/api/v2/spot/trade/place-order
stroka: 1735291512235POST/api/v2/spot/trade/place- order{"clientOid":"Test_005","force":"gtc","orderType":"limit","price":"3.22","side":"Sell","size":"2","symbol":"XRPUSDT"}
List:
clientOid=Test_005
force=gtc
orderType=limit
price=3.22
side=Sell
size=2
symbol=XRPUSDT
P.S. Обращаюсь только к тем, кто уже написал работающую программу для биржи Poloniex, потому что у них уже есть готовый ответ и он гарантированно рабочий. Назовите свою сумму за то что у Вас уже есть.
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