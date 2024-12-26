Задача только для тех, кто уже написал работающего ботаAPI на Poloniex

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка13 просмотров

Программный код не нужен. Нужен только пример промежуточного результата (url, strokа для хэширования и List-список параметров) для GET и POST запросов на биржу. Достаточно будет привести примеры для запроса Баланса и Выставления отложенного ордера. Показываю, что мне нужно на примере другой биржи.

1. GET-Запрос получения баланса:

url: https://api.bitget.com/api/v2/spot/account/assets

stroka: 1734988333439GET/api/v2/spot/account/assets

2. Post-Запрос выставления отложенного ордера:

url: https://api.bitget.com/api/v2/spot/trade/place-order

stroka: 1735291512235POST/api/v2/spot/trade/place- order{"clientOid":"Test_005","force":"gtc","orderType":"limit","price":"3.22","side":"Sell","size":"2","symbol":"XRPUSDT"}

List:

clientOid=Test_005

force=gtc

orderType=limit

price=3.22

side=Sell

size=2

symbol=XRPUSDT

P.S. Обращаюсь только к тем, кто уже написал работающую программу для биржи Poloniex, потому что у них уже есть готовый ответ и он гарантированно рабочий. Назовите свою сумму за то что у Вас уже есть.

4 месяца назад
guest_1735149654376
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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