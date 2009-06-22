Задание на ASP.NET

Среда разработки - VS 2008.

Язык - C#.

Есть небольшое задание. Думаю делается за час, при наличии знаний.

Цена за задание "под ключ" - 600 рублей.

PS: Там по факту всего около 6-7 элементов управления. Большинство из которых типа radioButton. Но я сам не понимаю как сделать. Частично получилось, но частично...

PPS: Полное ТЗ выдам в аську.

Аська для связи - 351099978