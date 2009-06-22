Необходимо разработать на delphi прокси. Которая бы позволяла изменять http трафик. Т.е. заменяла в загружаемых страницах слова.
Задание на ASP.NET
Среда разработки - VS 2008.
Язык - C#.
Есть небольшое задание. Думаю делается за час, при наличии знаний.
Цена за задание "под ключ" - 600 рублей.
PS: Там по факту всего около 6-7 элементов управления. Большинство из которых типа radioButton. Но я сам не понимаю как сделать. Частично получилось, но частично...
PPS: Полное ТЗ выдам в аську.
Аська для связи - 351099978
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