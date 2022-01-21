Задание на с# (Частотный анализ текста (пословный))

Частотный анализ текста (пословный, относительная частота встречаемости каждого слова)

Подсчитывается относительная частота встречаемости каждого слова в тексте; границами слов являются символы: точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, пробел, скобки, тире, вопросительный и

восклицательный знаки.

а) текст вводится с клавиатуры, должна быть возможность записи его в файл; вывод результатов на экран, а по желанию пользователя – на принтер или в файл.

б) текст вводится по выбору пользователя с клавиатуры (при этом должна быть возможность записи его в файл), либо из текстового файла; вывод результатов на экран, а по желанию пользователя – на принтер или в файл.

Выполнить в windows forms c#.