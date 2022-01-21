Задание на с# (Частотный анализ текста (пословный))

добавить список который можно пополнять новыми элементами (listbox?)
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Частотный анализ текста (пословный, относительная частота встречаемости каждого слова)
Подсчитывается относительная частота встречаемости каждого слова в тексте; границами слов являются символы: точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, пробел, скобки, тире, вопросительный и
восклицательный знаки.
а) текст вводится с клавиатуры, должна быть возможность записи его в файл; вывод результатов на экран, а по желанию пользователя – на принтер или в файл.
б) текст вводится по выбору пользователя с клавиатуры (при этом должна быть возможность записи его в файл), либо из текстового файла; вывод результатов на экран, а по желанию пользователя – на принтер или в файл.
Выполнить в windows forms c#.
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