Задание на с# (Частотный анализ текста (пословный))

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Частотный анализ текста (пословный, относительная частота встречаемости каждого слова)

Подсчитывается относительная частота встречаемости каждого слова в тексте; границами слов являются символы: точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, пробел, скобки, тире, вопросительный и

восклицательный знаки.

а) текст вводится с клавиатуры, должна быть возможность записи его в файл; вывод результатов на экран, а по желанию пользователя – на принтер или в файл.

б) текст вводится по выбору пользователя с клавиатуры (при этом должна быть возможность записи его в файл), либо из текстового файла; вывод результатов на экран, а по желанию пользователя – на принтер или в файл.

Выполнить в windows forms c#.

2 года назад
guest_16235274640134
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nechip-mi
Михаил 
19 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$6
1 день
RUB
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