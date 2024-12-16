Требуется превьюмейкер для разработки превью на канал с использованием предоставленных материалов. Работы должны выполняться в срок 1-2 дня. Необходим опыт работы в Adobe Photoshop от 2 до 3 лет и наличие портфолио. Возможность редактирования элементов по запросу.