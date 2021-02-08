Заполнение XLS файла путем парсинга информации с сайта.

Нужно написать парсинг с сайта по данным из xls файла. В файле в строчке 4 первое значение заполнено, по его значению нужно заполнить оставшиеся поля. Данные для заполнения нужно брать с сайта по авторизации логина и пароля.

Как я работу скрипта:

1. html страница загрузчик файла

2. Загружаем XLS файл в далее скрипт забирает все данные из первой ячейки каждой строчки.

3. Далее авторизоваться на сайте источники

4. Переход на страницу с фильтрацией, забить данные в фильтр.

5. Полученные данные добавлять в xls

6. По завершение парсинга должен формироваться заполненный xls файл.

В итоге конечный пользователь должен зайти на страничку (которая установлена у меня на хостинге) загрузить xls файл (заполнено только имя), выгрузить файл с данными во всех ячейках.