Дорисовать в дизайне пометку "акция"

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Закрыт9 заявок149 просмотров

Здравствуйте.

Нам необходимо для сайта в дизайне дорисовать обводку товаров с пометками:

1. Акция.

2. Новинка.

Пометка первая в таблице общей + на странице самого товара обводка фото с пометкой.

Стоимость пишите и срок.

13 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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