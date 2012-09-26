Требуется привести сайт к оптимальному виду, сайт vodniki.net
Дорисовать в дизайне пометку "акция"
Здравствуйте.
Нам необходимо для сайта в дизайне дорисовать обводку товаров с пометками:
1. Акция.
2. Новинка.
Пометка первая в таблице общей + на странице самого товара обводка фото с пометкой.
Стоимость пишите и срок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим дизайн файла для Компании Vega Line натяжные потолки, чтобы поместить на оборотнюю сторону бланка доверенности. Размеры макета 7*10,5см. Пример в сканированном виде и логотип компании прикреплен.Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать приветственную планку для сайта с текстом и парой ссылок. Примерно как здесь (приглашение к регистрации) http://www.dnforum.com/forum.phpПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Игра состоит в том что бы надувать жевачки и ставить их на нужные места. Игра практически реализованая - нужно нарисовать меню. Его скетчи прикреплены к заданию. Графика ориентируется на Cut The Rope, Jelly ...Прочее12 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть образец шрифта, надо сделать 4 отдельных надписи аналогичным шрифтом и в той-же цветовой гамме, на прозрачном фоне, желательно psd файл на выходе получить. Логотип Dirol есть в psd варианте. Фразы: ...Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо найти фото во вложение на любом из данных стоков. http://www.shutterstock.com, iStockphoto.com или на fotolia.ru 50р за найденную фотографию. По Нью-Йорку можно данную фотографию, но шире.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Нужно сделать плакат с "рисками" на листах A4 для эксперимента с замерами прыжков людей. Мини-маркет прикреплен.Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать 2 тизера на тему авто, все детали при переписке . P.s Сразу говорю, тех кто будет писать, сделаю, их кандидатуры даже рассматривать не буду. Контакты: Skype / Evgeniy.webПрочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно изменить текст в баннерах и картинках с одного на другой. Оплата после выполнения работы в яндекс деньгах. Пишите в асю 2502016Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен набор графики для канала youtube а точнее: 1) Фон для канал 2) Иконка канала размером 128*128 3) Интро заставка в начале видеоПрочее3 исполнителяЗакрыт13 лет назад