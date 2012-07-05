Электронный каталог ювелирных изделий

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Закрыт17 заявок248 просмотров

Создать электронный каталог ювелирных изделий. Каталог должен одинаково хорошо работать на любых компьютерах PC и Mac.

Приблизительное кол-во изделий - до 200 штук. Фото изделия и данные: артикул, средний вес, наименование вставок, воможно - цена.

Цвета и оформление - как на сайте arina-vip.ru.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

UPD: Нужен не сайт, а именно электронный каталог, который будет запускаться и просматриваться автономно на компьютере.

13 лет назад
alexdanilin
Данилин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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