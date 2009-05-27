Изготовление шаблона для email рассылки под ключ

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Завершен4 заявки290 просмотров
#1$

Требуется изготовить "под ключ" шаблон/темплейт новостного сайта для е-мейл рассылки

В шапке шаблона будет наш логотип (предоставим) и кнопки разделов рубрик.

В левой колонке список(линки) рубрик, в центральной колонке первые три строчки новостей за последнюю неделю.

Макет темплейта будет выслан выбранному исполнителю.

Под ключ означает что:

Требуется дизайн + вёрстка в табличном html.

Сообщите пожалуйста ваши расценки, сроки и покажите ваше портфолио.

Основное требование: у исполнителя ДОЛЖЕН БЫТЬ СКАЙП и микрофон - печатать не люблю, зрение плохое.

ВНИМАНИЕ: если не пользуетесь Скайпом – не тратье свое и мое время, бизнеса не будет!

HTML
16 лет назад
uk_finder
Василий 
58 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
Отличный шаблон email рассылки, Большое Спасибо!
Отличный заказчик, было приятно работать!

Заявки фрилансеров

ROStoV911
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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