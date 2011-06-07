Покажу образец, скажу как должно быть. Оставлю отзыв. Приступить нужно сейчас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Красивая надпись на картинке. Подробности при общении.
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