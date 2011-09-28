Добавить лого и текст на картинки, спишемся - rus_land91 (skype)
На сайте WordPress нужно поправить код в рубрике
Здравствуйте!Мне нужно на сайте ограничить текст в рубриках и поправить код в одной из рубрик. Сайт написан на программе Word Press.
Стоимость, время?
Заявки фрилансеров
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