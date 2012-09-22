Набор графики для канала youtube

$100
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Закрыт4 заявки141 просмотр

Нужен набор графики для канала youtube а точнее:

1) Фон для канал

2) Иконка канала размером 128*128

3) Интро заставка в начале видео

13 лет назад
crlumo
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Заказчик выбрал, обсудили, выполняла поэтапно,утверждал,после выполнения последнего этапа пропал, на сообщения не отвечал, просто удалил из контактов. Не советую иметь дела с этим заказчиком!просто кидалово
iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$100
3 дня
gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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