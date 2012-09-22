Добрый день, имеется шаблон сайта http://www.templatemonster.com/website-templates/39924.html а также хостинг. Необходима помощь в развертывании сайта на хостинге, изменению картинок, названий, логотипа.
Набор графики для канала youtube
Нужен набор графики для канала youtube а точнее:
1) Фон для канал
2) Иконка канала размером 128*128
3) Интро заставка в начале видео
Выбранные исполнители
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