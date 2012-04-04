Нарисовать аватарки для Twitter

ПрочееЗавершен6 заявок194 просмотра
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Здравствуйте, необходимо нарисовать пару аватарок для твиттера и сделать 3 фавикона для 3-х сайтов. Указывайте цену и сроки.

12 лет назад
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MDesign90
Денис 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень рад был сотрудничать с Евгением, понятный тз, хорошая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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