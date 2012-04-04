Нарисовать аватарки для Twitter

есть 5 поэтажных планов домов, нужно нарисовать их в другом стиле. Сроки- вчера)))) Нужно выложить на сайт до воскресенья. Пояснение - мне не очень важно, как это будет выглядеть, главное чтобы не выглядело уж совсем ...