Нарисовать аватарки для Twitter

Требуется перевети схему поэтажной планировки дома из формата autocad .dwg в формат jpg/png. Всего в файле 10 схем (10 этажей). Схемы выполнены в черно-белом цвете. По каждой схеме требуется: сохранить схему в высоком разрешении не менее 2000 px ...
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Здравствуйте, необходимо нарисовать пару аватарок для твиттера и сделать 3 фавикона для 3-х сайтов. Указывайте цену и сроки.
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