Нарисовать блок-схемы

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Eсть фотографии нарисованных маркером на листе схем. Схемы простые – человечки, домики, кораблики, соединенные стрелочками, между ними немного текста

Надо: отрисовать эти схемы на компьютере.

Условия: в течение пятницы-субботы-воскресенья присылаю фотографии – в течение получаса нужно аккуратно схему нарисовать и отправить мне.

Схемы несложные, можно чуть ли не в Ворде сделать.

Задание для тех, кто сидит в выходные у компа.

Cхем будет минимум 5, максимум 10

16 лет назад
Alex800
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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