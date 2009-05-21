Нарисовать блок-схемы

Eсть фотографии нарисованных маркером на листе схем. Схемы простые – человечки, домики, кораблики, соединенные стрелочками, между ними немного текста

Надо: отрисовать эти схемы на компьютере.

Условия: в течение пятницы-субботы-воскресенья присылаю фотографии – в течение получаса нужно аккуратно схему нарисовать и отправить мне.

Схемы несложные, можно чуть ли не в Ворде сделать.

Задание для тех, кто сидит в выходные у компа.

Cхем будет минимум 5, максимум 10