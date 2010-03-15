Нарисовать чертеж детали с размерами

$15
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Закрыт2 заявки243 просмотра

Нужно сделать чертеж детали в 3х проекциях: спереди, сбоку, сверху. И в изометрии.

Т.е. так, как делали на начерталке в универе.

Желательно в визио. Или в другом векторном редакторе.

Есть фотографии детали.

http://istyle.com.ua/files/medlab/photo.rar

На чертеже она должна быть даже несколько упрощенная - не будет креплений и задняя поверхность будет плоской.

Размеры я выдам.

Необходимо сделать быстро и правильно. (к ГОСТам никто придираться не будет, но и нужно чтобы было понятно).

15 лет назад
eko-n-tech
Лёзин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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